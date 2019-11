© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman ha mercato in Italia. Il centrocampista - spiega L'Equipe - si può liberare a prezzo di saldo dall'Olympique Marsiglia e, dopo le avance della Roma in estate, Inter e Milan ci potrebbero pensare. Antonio Conte continua a sognare Arturo Vidal del Barcellona, ma Suning vorrebbe un investimento in prospettiva.