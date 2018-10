OM, Garcia: "Lazio molto forte: Immobile e Milinkovic i punti di forza"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con la Lazio, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha analizzato così la rosa di mister Inzaghi: "I punti deboli me li tengo per me, cercheremo di sfruttarli. Tutte le squadre hanno punti deboli, anche noi li abbiamo. Di punti di forza la Lazio ne ha tantissimi, a partire da Immobile e la sua forza offensiva. La squadra di Inzaghi non mi sorprende ormai, lotta ogni anno per fare bene in campionato e in Europa".

Su Milinkovic-Savic: "Lo considero tra i pericoli principali della Lazio, così come Parolo e Immobile. Sta crescendo molto, le sue qualità sono riconosciute ormai in tutta Europa e domani dovremo quindi dedicargli la dovuta attenzione".