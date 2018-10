OM, Ocampos: "Lazio solida e pericolosa, ma domani voglio vincere"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con la Lazio, l'esterno dell'Olympique Marsiglia Lucas Ocampos ha descritto così la squadra di Inzaghi, anche grazie al suo passato in Serie A con le maglie di Genoa e Milan: "In Italia ho affrontato la Lazio tre-quattro volte, facendo anche un gol. La squadra biancoceleste è molto forte, gioca bene a calcio ed è messa bene sia in attacco che in difesa. Dobbiamo stare attenti domani, ma con un solo obiettivo: vincere".