OM, Ocampos: "Thauvin infortunato? Sono pronto a sostituirlo"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Potrebbe toccare proprio all'ex Serie A Lucas Ocampos sostituire domani l'infortunato Thauvin nel ruolo di esterno destro. Queste le sue parole in merito nella conferenza stampa della vigilia di Olympique Marsiglia-Lazio presso il Centro Sportivo dei francesi: "Non importa in quale posizione giocherò domani. Sostituto di Thauvin a destra? Mi alleno sempre per svolgere il ruolo di esterno destro, sinistro o anche attaccante centrale. Va bene tutto, ciò che conta è la squadra".