OM, Strootman: "Cinque anni bellissimi alla Roma, ora sto bene qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell’Olympique Marsiglia Kevin Strootman ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro l’Eintracht Francoforte: “Avevamo occasioni per raddoppiare poi nel primo tempo, sull’1-0 hanno pareggiato. Potevamo fare meglio ma alla fine se non fai gol, lo puoi subire alla prima occasione loro. Abbiamo perso in un ambiente triste. E’ brutto giocare senza pubblico. I tifosi danno sempre il supporto, oggi sembrava un’amichevole. Dalla prossima dobbiamo essere pronti in campionato e poi sarà importante vincere in Europa League”.

Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma?

“Qua mi trovo bene, oggi meno perchè abbiamo perso. Domenica però abbiamo una partita importante con il Lione e dobbiamo fare risultato. Ai tifosi della Roma non so cosa devo dire. Ho ringraziato tutti perchè ho fatto cinque anni bellissimi in giallorosso, ora sono concentrato in questo club”.