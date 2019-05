© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una parata incredibile, poi un errore assurdo (con l'aiuto di Schone): Onana sotto accusa e soprattutto battuto per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Il Tottenham pareggia: è 2-2 ad Amsterdam contro l'Ajax, segna ancora Lucas. Azione di Trippier sulla destra: cross in mezzo, Llorente da due passi viene murato da Onana. Che poi però non riesce a tenere a terra la palla, complice l'arrivo improvvido del suo compagno Schøne: sulla sfera si fionda Lucas, che salta un paio di avversari in area come birilli e col sinistro la mette dove il portiere camerunese non può proprio arrivare. Cambia tutto: con un altro gol, la finale sarebbe degli Spurs.