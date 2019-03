Operazione Champions: la chance dell'Inter ed il paradosso di Spalletti

Fonte: Sportitalia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Chi si attendeva un rientro soft dopo la pausa per le nazionali, non aveva fatto i conti con un calendario che propone una giornata potenzialmente decisiva per la corsa all’unica vera competizione ancora densa di significato nelle parti alte della classifica: quella per la lotta alla Champions League. Un incrocio che coinvolge tre contendenti su quattro, e che apre al Milan, grande delusa dello scontro pre sosta, l’opportunità di guadagnare terreno portando a casa il suo risultato nel difficile scenario di Marassi contro la Samp. Tutto sommato, però, la grande opportunità è riservata all’Inter e a Luciano Spalletti. Il tecnico è uscito decisamente rafforzato dal derby vittorioso, e può usufruire di un match ball importante contro una diretta avversaria tra le mura amiche e con la prospettiva di recuperare punti sul Napoli secondo o di allungare in un solo colpo sulla coppia di romane che tallonano i cugini rossoneri ai margini della zona dorata. Il paradosso è suggerito dal centravanti cui il tecnico di Certaldo dovrà affidare i propri sogni di gloria: l’assenza forzata del nuovo eroe nerazzurro concederà a Mauro Icardi la clamorosa occasione di reinserirsi con ingombranza nel cuore dei tifosi che lo hanno disarcionato dal reparto “idoli”: alla sua indole di cannoniere il compito di non sprecarla.

Di contro per Simone Inzaghi c’è il piatto di una rivincita da completare dopo avere eliminato la squadra che lo privò dell’Europa che conta un anno fa in coppa Italia, mettendo in difficoltà gli avversari e aumentando la velocità della propria rincorsa. Il tutto qualche ora dopo i 90 minuti dell’Olimpico: quelli che per il Napoli potrebbero significare poco più che la certezza di aver mantenuto inalterate le distanze da chi insegue la piazza d’onore, mentre per la Roma avrebbero una valenza ben più importante. Lo scenario reso pubblico da Ranieri ha paventato il rischio di un vero e proprio esodo forzato senza la qualificazione alla prossima Champions League, con il conseguente spauracchio dell’ennesima estate supermarket che i cuori giallorossi vogliono dannatamente allontanare.