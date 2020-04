Operazione Gotze, si inserisce anche la Lazio. C'è l'idea di ripetere un colpo alla Klose

La Lazio sta pensando ad un colpo di mercato in stile Klose. Il club biancoceleste - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta infatti seriamente valutando la possibilità di prendere l’ex enfant prodige della nazionale tedesca, attualmente in scadenza di contratto, Mario Gotze (accostato anche a Roma e Inter).

In scadenza - Il giocatore ha già fatto sapere che non rinnoverà con il Borussia Dortmund, ed ha anche detto che la sua intenzione è di lasciare la Germania per andare a giocare in uno degli altri quattro campionati europei più importanti. Possibilmente in un club che giochi la Champions. Così la Lazio ha cominciato a pensarci per rinforzare il reparto avanzato. L’acquisto di Klose, nel 2011, pure lui a parametro zero, è stato uno dei colpi migliori del duo Lotito-Tare. Con Gotze si potrebbe ripetere un’operazione analoga.

I nodi da sciogliere - Al momento si tratta solo di un’idea, anche se dall’entourage del giocatore ammettono che contatti con un paio di club italiani ci sono stati. I nodi da sciogliere, per la Lazio, sono essenzialmente di natura economica. Al Dortmund Gotze guadagna 10 milioni di euro lordi (in Germania il netto dipende da molte varianti e in ogni caso è superiore al 50 % del lordo). Cifre che la società romana non può permettersi. Gotze potrebbe accettare una somma inferiore, ma è difficile che scenda sotto i 4 milioni netti, un ingaggio che al momento nessun calciatore della Lazio percepisce.