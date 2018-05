Operazione Morata 2.0, Juventus valuta il ritorno del figliol prodigo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte lo voleva alla Juventus, poi è riuscito ad allenarlo tra le file del Chelsea. Ma adesso che l’ex ct della Nazionale italiana è pronto a salutare Londra, anche Alvaro Morata potrebbe decidere di dire addio a Stamford Bridge. L’attaccante spagnolo non ha mai nascosto la gratitudine nei riguardi della Vecchia Signora, seppur l'addio nel 2016 era inevitabile: a Torino è cresciuto dopo aver mosso i primi passi tra i grandi con la maglia del Real Madrid, ha giocato una finale di Champions League (quella persa contro il Barcellona, a Berlino, nel 2015), fino a guadagnare stabilmente un posto nella Nazionale spagnola. Tutto ciò in tenera età, ma la Juve ora potrebbe pensare al ritorno del figliol prodigo.

Per la gioia dei tifosi bianconeri e dello stesso Morata che, appena tornato a Madrid, rifiutò la corte del Napoli per giocarsi le sue chance in blanco ma anche per non deludere l’affetto nutrito dai sostenitori bianconeri nei suoi riguardi. Un rifiuto ripetutosi la scorsa estate, quando il Milan aveva provato a muovere i primi passi per il ritorno del classe ’92 in Italia.

E allora la dirigenza juventina non scarterebbe a priori la possibilità di riportare Morata a Vinovo, magari mediante una formula vantaggiosa per la dirigenza piemontese: un prestito a 10-15 milioni di euro con riscatto fissato a 40-45 milioni, secondo le ultime notizie di mercato. Un potenziale affare per il presente e per il futuro, dopo i fasti del passato, perché Morata può ancora crescere e migliorare ulteriormente. Con Max Allegri in panca o sotto l'egida di un altro allenatore, se l’ex mister del Milan dovesse salutare Torino nell’arco delle prossime settimane.