Operazione rientro. Ma poi per Neymar sarà tempo di mercato

© foto di J.M.Colomo

Un recupero che oramai è giunto a circa metà del proprio percorso. Perché l’idea di Neymar pare essere proprio quella di rientrare, o almeno provarci, prima della fine del campionato francese. Non per reale necessità, ma il Mondiale si avvicina e mettere minuti nelle gambe diventa fondamentale. Il recupero extralusso in Brasile procede bene e la possibilità c’è, pur senza forzare. Sullo sfondo, la moltitudine di voci di mercato di cui l’ex Santos è protagonista: i suoi compagni di squadra, da Mbappé a Pastore passando per il solito Dani Alves assicurano che il futuro è ancora al PSG. Ma le altre big europee potrebbero non essere d’accordo. Il Real Madrid culla l’idea e ha il favore degli sponsor, fra le altre cose. Il derby di Manchester può accendersi anche sul mercato e il Barça, pur conscio della situazione, osserva in parte interessato. E i giocatori blaugrana, capitanati da Coutinho, hanno attivato i richiami. Ecco perché oggi, giocare un centesimo di euro sulla sua permanenza al Parco dei Principi, potrebbe essere rischioso. Anche se guardando il tutto con razionalità, davvero il suo cartellino da almeno 250 milioni contornato da un contratto da superstar mondiale può essere in vendita?