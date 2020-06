Operazione riscatto - Iago Falque, 32’ e poi lo stop. Ad oggi il ritorno a Torino è più probabile

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Ritenta, sarai più fortunato. Dopo una prima parte di stagione non propriamente baciata dalla dea bendata al Torino, Iago Falque è tornato, a distanza ai cinque anni dal campionato che lo ha lanciato in A, al Genoa per risollevare le sorti dei rossoblù. Risultato? Per ora, 32 minuti prima della sospensione del campionato. Impossibile sbilanciarsi sull’inserimento di un giocatore che di fatto non è ancora entrato nelle dinamiche della squadra rossoblù. Di certo vi è che i costi sono un fattore non secondario: gli 8 milioni pattuiti a gennaio con i granata sono una valutazione lontana dall’economia calcistica post-Covid. Ecco perché, almeno per quanto filtra finora, un ritorno alla base è l’opzione più credibile, considerato anche il potenziale gradimento dello spagnolo che a Torino è di casa.

Età: 30 anni

Posizione: attaccante

Al Genoa da: gennaio 2020

In prestito da: Torino

Riscatto fissato a: 8 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione al Genoa: 1 partita - in Serie A (32’)