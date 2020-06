Operazione riscatto - Kjaer, il lungo tour de force per giocarsi la conferma al Milan

In Spagna sono certi, in Italia un po’ meno. Simon Kjaer sarà riscattato dal Milan? Lo decideranno i 43 giorni che separano la ripresa della Serie A dalla sua fine. Conclusi i non fortunatissimi sei mesi di prestito all’Atalanta, il centrale danese è passato, sempre dal Siviglia e sempre con la stessa formula, ai rossoneri. Arrivato il 13 gennaio, ha avuto oggettivamente poco tempo prima dello stop di marzo per mettersi in mostra e ha chiuso anche con un infortunio (nel frattempo smaltito). Complice l’infortunio di Duarte, avrà più spazio con la ripartenza del campionato. La sensazione è che si giochi una gara a due tra lui e Musacchio, anche se ovviamente l’argentino ha un altro tipo di contratto col Diavolo. Quasi superfluo aggiungere che tanto dipenderà dalle sorti europee di Pioli e dei suoi: il Milan in questo momento è alle porte dell’Europa League e ha anche l’occasione di conquistarla attraverso la Coppa Italia, ma è un obiettivo tutto da conquistare. E poi c’è il dettaglio Rangnick: nelle otto stagioni in cui ha deciso il mercato del Lipsia, i calciatori over 30 sono stati appena quattro.

Età: 31 anni

Posizione: difensore centrale

All’Atalanta da: gennaio 2020

In prestito da: Siviglia

Riscatto fissato a: 2,5 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione col Milan: 7 partite - 4 in Serie A, 3 in Coppa Italia (606’)