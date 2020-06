Operazione riscatto - Kyriakopoulos, ok il prezzo è giusto: il Sassuolo verso la conferma

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Bene, bravo, bis. Georgios Kyriakopoulos non ha propriamente stregato il Sassuolo, ma lo ha convinto. Il laterale di Patrasso, partito dalla panchina, è riuscito a diventare col passare del tempo un titolare nelle scelte di De Zerbi. Fisico, corsa, anche una buona qualità: tutte doti che lo hanno portato a scalzare Peluso (occasionalmente reinventato centrale) nello scacchiere tattico neroverde. Già a fine 2019 si parlava di un suo probabile riscatto, che anche oggi è una possibilità molto concreta. D’altra parte, le cifre aiutano: 600 mila euro per il riscatto sono un’indicazione non confermata ufficialmente dal club emiliano, ma anche se il prezzo fosse leggermente superiore staremmo comunque parlando di un buon affare a costi ragionevoli. Perfetti, per una società con una attenta visione aziendale come quella del Mapei Stadium.

Età: 24 anni

Posizione: terzino sinistro

Al Sassuolo da: settembre 2019

In prestito da: Asteras Tripolis

Riscatto fissato a: 600 mila euro

Quanto ha giocato in questa stagione: 17 partite - 15 in Serie A, 2 in Coppa Italia (1.293’)

I suoi numeri in stagione: 3 assist (in Serie A)