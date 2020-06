Operazione riscatto - Lapadula oggi costa troppo per il Lecce. Che ci punta per salvarsi

La salvezza potrebbe non bastare. Gianluca Lapadula, numeri alla mano, ha avuto un buon impatto sul Lecce. Forse lontani da quelli che qualche anno lo avevano portato al Milan, ma con 7 reti è comunque il secondo miglior realizzatore dei salentini i questa Serie A, dietro Mancosu. Ed è abbastanza ovvio che, dietro i piani del Lecce per il futuro, vi sia in primo luogo uno spartiacque facilmente intuibile: la permanenza, o meno, in Serie A. Difendendo la categoria, i giallorossi avrebbero maggior interesse e bisogno di confermare i propri protagonisti. Detto questo, è anche una questione di cifre: i 7 milioni (cifra non confermata ufficialmente) che il Lecce dovrebbe versare al Genoa per confermare Lapadula rappresentano un investimento fuori mercato, in tempi post-Covid. Lo ha chiarito nei giorni scorsi il ds Meluso. Se poi sarà salvezza, ça va sans dire, nulla vieta di sedersi al tavolo con i liguri per provare a limare la questione.

Età: 30 anni

Posizione: attaccante

Al Lecce da: luglio 2019

In prestito da: Genoa

Riscatto fissato a: 7 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 21 partite - 19 in Serie A, 2 in Coppa Italia (1.553’)

I suoi numeri in stagione: 9 gol (7 in Serie A, 2 in Coppa Italia)