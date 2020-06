Operazione riscatto - Moses non è Young: Inter non convinta, serve lo sconto

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Victor Moses non è Ashley Young. Se l’ex Manchester United ha già convinto l’Inter, come spiegato dal ds Ausilio, al riscatto, tutt’altro discorso vale per il nigeriano con cittadinanza inglese. Complice l’ottima stagione di Candreva, Moses non è riuscito a imporsi sulla fascia destra nel poco tempo a sua disposizione tra l’arrivo e la sospensione del campionato. Inoltre, l’Inter aspetta di capire cosa succederà con Lazaro, attualmente in prestito al Newcastle, che deve ancora prendere una decisione e, in caso di rientro, numericamente andrebbe a occupare lo stesso spazio nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Infine, la cifra: i 12 milioni pattuiti col Chelsea sono considerati troppo alti dai vertici nerazzurri, ragion per cui in ogni caso sarebbe necessario convincere i Blues a fare uno sconto. O magari a rinnovare il prestito in un’altra stagione nella quale fare nuove valutazioni. Inutile dire che la differenza la faranno (anche) le sue prestazioni da qui alla (nuova) fine dell’annata in corso.

Età: 29 anni

Posizione: esterno

All’Atalanta da: gennaio 2020

In prestito da: Chelsea

Riscatto fissato a: 12 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 7 partite - 3 in Serie A, 2 in Europa League, 2 in Coppa Italia (359’)