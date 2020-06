Operazione riscatto - Soumaoro stop and go: ha già convinto. E potrebbe rimanere per ripartire

vedi letture

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

È bastato pochissimo ad Adama Soumaoro per convincere tutti. Arrivato al Genoa alla fine del mercato di gennaio, il difensore francese ha potuto giocare appena quattro partite (tutte da titolare) prima dello stop al campionato, ma i rossoblù non hanno dubbi. E non solo i soli. Nei giorni scorsi, il presidente Preziosi ha chiarito che intende trattare col Lille, di cui Soumaoro era il capitano prima del trasferimento in Italia, per la conferma: come in tanti casi, si tratterà anzitutto di abbassare il prezzo già pattuito, probabilmente non più attuale nel calcio del post-Coronavirus. Con un’altra possibilità per il futuro: il classe ’92 piace al Napoli come potenziale sostituto di Koulibaly. Sedersi al tavolo delle trattative, con lo scenario di un’eventuale nuova cessione, faciliterebbe non poco il percorso verso il riscatto. Al netto, come per tutti i casi che stiamo analizzando, della proroga del prestito fino al termine della stagione: è da capire, nelle discussioni con i club francesi, quanto possano influire le diverse tempistiche del calcio giocato e del calciomercato, rispetto alla Ligue 1 che è già ferma e vivrà un’estate “normale”.

Età: 27 anni

Posizione: difensore centrale

All’Atalanta da: gennaio 2020

In prestito da: Lille

Riscatto fissato a: 10 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 4 partite (tutte in Serie A)

I suoi numeri in stagione: 1 gol (in Serie A)