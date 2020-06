Operazione riscatto - Verre è sbocciato a Verona: all’Hellas manca solo lo sconto

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Altro giro, altro gioiellino dell’Hellas Verona di Ivan Juric che sogna l’Europa League. Dopo aver girato mezza Italia, Valerio Verre ha trovato continuità, di impiego e di rendimento, in Serie A all’ombra dell’Arena. Come in molti casi, pochi dubbi sul fronte tecnico: il Verona ha tutta l’intenzione di confermare uno dei protagonisti di questa stagione più che positiva per i propri colori. L’incognita riguarda il come: i quasi 3 milioni pattuiti con la Samp non sembrerebbero un ostacolo insuperabile, si cercherà di convincere i liguri ad abbassare questo prezzo. Date le cifre, tutto fa pensare che l’intesa si possa trovare.

Età:26 anni

Posizione: trequartista/centrocampista centrale

Al Verona da: agosto 2019

In prestito da: Sampdoria

Riscatto fissato a: 2,7 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 24 partite - 23 in Serie A, 1 in Coppa Italia (1.435’)

I suoi numeri in stagione: 3 gol in Serie A