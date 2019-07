Opportunità o lusso? Rakitic nei radar dell'Inter. Ma le priorità sono altre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle scorse settimane, a ridosso della fine del campionato, il nome di Ivan Rakitic sembrava essere un'idea forte e concreta per la nuova Inter di Antonio Conte. Un colpo mediatico oltre che tecnico che però ha perso consistenza col passare dei giorni. Anche perché il Barça non sembrava disposto a privarsene e la stessa Inter, fra la fine di giugno e l'inizio di luglio, ha speso un'ottantina di milioni per Sensi e Barella sistemando il centrocampo. Ma oggi, in maniera piuttosto clamorosa, dalla Spagna è rimbalzata la voce di un Rakitic in uscita dal Barcellona e di nuovo sotto la lente d'ingrandimento nerazzurra. Oltre che del Manchester United.

Costi e opportunità - Per lasciar partire il croato il Barcellona chiede 50 milioni di euro. E lo stesso Rakitic chiederebbe uno stipendio da top player, probabilmente intorno agli 8 milioni netti a stagione. Cifra importanti che inevitabilmente impongono attente valutazioni. Certo uno come lui farebbe comodo a qualsiasi squadra a prescindere, per qualità ed esperienza, ma ad oggi l'Inter appare più che coperta nel ruolo (prendendo per buono il 3-5-2). Per questo mettere in conto un'operazione del genere, anche considerando la mancanza di almeno due attaccanti di livello assoluto, non sembra essere una priorità di Ausilio e Marotta. Che stanno sì cercando un profilo in più per la mediana, un nome alla Vidal, ma di certo a costi inferiori rispetto a quelli riguardanti il croato.

Le cessioni potrebbero cambiare scenario - In questo contesto è inevitabile non parlare ancora delle vicende Icardi e Nainggolan. Perché una volta che l'Inter avrà finalmente ceduto i due giocatori oramai fuori dal progetto tecnico potrebbe pure avere liquidità per un colpo extra. Una sorta di regalo per la rosa di Conte. E Rakitic in questo senso sarebbe un nome perfetto. Ma oggi, considerando la necessità di prendere due attaccanti di livello assoluto, il nome di Rakitic appare più una suggestione che una concreta pista di mercato.