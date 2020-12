Ora anche su punizione: Milinkovic sempre più unico. La Lazio si gode il Sergente

Di testa, con i piedi nello stretto, con il tiro da fuori. E ora, anche su punizione: trovatelo voi un giocatore come Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, ieri al secondo gol stagionale su punizione, ha inserito un nuovo fondamentale nel suo repertorio, che lo rende ancora più unico e speciale di quanto non avesse già dimostrato negli anni scorsi. Di mezze ali così non ce ne sono in giro: le pretendenti sul mercato lo sanno, così come la Lazio, che lo ha blindato fino al 2024 facendolo diventare (dietro Immobile) il più pagato della rosa con 3,5 milioni annui. Sa fare tutto, il Sergente, che nelle ultime stagioni ha migliorato il proprio senso tattico e ha imparato anche a sacrificarsi in fase di non possesso. Adesso è letale anche da fermo. Ma non chiamatelo specialista. "Non è questione di esserlo - ha ammesso ieri - ma è che mi alleno per far e bene ogni giorno". In totale sono cinque con la maglia della Lazio su punizione, oltre a diversi da fuori area con la palla in movimento. È diventato efficace, concreto ed è applicato al massimo: mette sempre le proprie qualità a servizio della squadra.

Dopo la positività al Covid scoperta nell'ultima pausa per le nazionali, Milinkovic era rientrato mercoledì a Dortmund. Visibilmente stanco e poco lucido, contro il Borussia non aveva fornito una prestazione all'altezza dei suoi standard. Piano piano sta ritrovando la forma e la brillantezza, con Inzaghi che oggi gli ha risparmiato gli ultimi 15' in vista della decisiva gara di Champions contro il Bruges. Martedì all'Olimpico è un appuntamento da dentro o fuori per cui servirà la miglior versione del 25enne serbo, che non ha ancora mai segnato in Champions. E on c'è occasione migliore per farlo: soprattutto ora che ha anche un'arma in più.