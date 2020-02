© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, con gli arrivi invernali di Erksen, Young e Moses, ha aggiunto qualità alla rosa di Antonio Conte e soprattutto allungato l'elenco delle possibili alternative. E così in vista dei prossimi impegni contro Milan, Lazio, Napoli in Coppa Italia e Ludogorets in Europa League il tecnico nerazzurro potrà cambiare strada rispetto al recente passato, iniziando a puntare realmente su un turn over studiato.

Gli altri titolari - Alexis Sanchez ha iniziato a dare buone risposte, diventando una importante alternativa per l'attacco. Gagliardini rientrerà solo per l'Europa League, mentre Sensi e Borja Valero stanno lavorando col derby nel mirino. In difesa recuperato anche D'Ambrosio che si giocherà il posto con Godin. Possibilità di turn over che prima non esistevano con Conte che dovrà sfruttare i cambi anche per far sorridere la società. Il club infatti, spiega la rosea, ha chiesto al proprio tecnico di attingere da tutta la rosa dopo gli sforzi fatti nelle ultime settimane.