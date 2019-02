Ora il suo addio pesa. Juve-Benatia, storia di una gestione imperfetta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia nel cuore di Allegri non c'era mai entrato. E se nel primo e secondo anno di Juve, l'impiego era stato in crescita, le quattro presenze da agosto a novembre hanno fatto perdere la pazienza al marocchino, che al suo ritorno in Italia si aspettava di diventare perno insostituibile della difesa come gli era capitato alla Roma e a Udine, prima del grande salto al Bayern Monaco. E invece, il tecnico livornese non ha avuto remore nel preferirgli il figliol prodigo Bonucci, un minuto dopo il suo ritorno dall'anno di Milan. Si dice che dietro le ultime panchine ci nascondano screzi tra i due, l'unica innegabile verità è che la gestione dei rapporti tra il centrale africano e il suo tecnico è stata imperfetta, non all'altezza degli standard a cui ha abituato la Juventus.

E quanto avrebbe fatto comodo la sua abilità stasera, nel confronto con Gervinho e Inglese, due frecce impazzite che, con caratteristiche e modi diversi, hanno messo in grande crisi la retroguardia meno battuta d'Italia, anche ora, anche con una partita in più rispetto a 14 formazioni. Ora che il suo addio pesa, con tutto il rispetto per Caceres, Allegri deve sperare di avere una BBC al massimo della forma in vista del periodo caldo della stagione, ad iniziare dall'appuntamento del prossimo 20 febbraio. Perché l'ottavo Scudetto, fallendo l'altro obiettivo, avrebbe il curioso sapore di una stagione fallimentare.