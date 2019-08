Ora inizia il difficile. La Juve ha in rosa 3 attaccanti che vorrebbe cedere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Situazione non semplice quella che dovrà affrontare in queste ultime settimane di calciomercato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. La missione inglese non ha sortito gli effetti sperati perché non solo non è andato in porto lo scambio Dybala-Lukaku (che s'è poi accasato all'Inter), ma è saltato anche il trasferimento di Mario Mandzukic al Manchester United, altra trattativa che i red devils avevano vincolato al sì della Joya.

Con Gonzalo Higuain messo alla porta (ma che continua a resistere alla avances della Roma), sono a questo punto tre gli attaccanti che la Juventus si ritrova in rosa e che, invece, vorrebbe vendere.