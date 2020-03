Ore calde in casa Cagliari: Maran in bilico, valutati i nomi di Stramaccioni e Canzi

Sono ore di riflessione in casa Cagliari per quanto riguarda la guida tecnica della squadra. Secondo Sky Sport la società del presidente Giulini sta infatti considerando la posizione di Rolando Maran dopo le 11 partite consecutive senza vittoria e gli ultimi 3 ko con Genoa, Napoli e Roma.

Per l'emittente, i nomi che il club sta valutando in queste ore come eventuali sostituti sono quelli di Andrea Stramaccioni, reduce dall'esperienza in Iran all'Esteghlal, e Max Canzi, oggi alla guida della Primavera sarda.