Nove operazioni di mercato da concludere in 5 giorni. E' questa la situzione attuale di casa Roma ed in particolar modo dell'uomo mercato Petrachi. A riportarlo è Il Messaggero che spiega come il ds sia chiamato a vendere sei giocatori in esubero e a regalare a Fonseca tre rinforzi: un attaccante (Kalinic), un difensore (Rugani o Lovren) e un esterno offensivo.

Priorità alle uscite - Il lavoro più grosso è come detto legato alle cessioni: i sei giocatori in questione sono Schick, Defrel, Bianda. Gonalons, Olsen e Santon.