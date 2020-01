© foto di Giacomo Iacobellis

Ultime su Gabigol direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il giocatore è in vacanza è in Brasile, periodo che gli spetta di diritto dopo la fine della stagione col Flamengo. Il club brasiliano è arrivato a offrirgli 3,5 milioni di ingaggio a fronte di una richiesta di quattro: distanza dunque minima, ecco perché c’è fiducia sulla chiusura di un affare che porterebbe nelle casse dell’Inter 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Guarda caso, più o meno i soldi che il Tottenham chiede per Eriksen.