Ore di attesa per El Kaddouri, Ciciretti vicino all'addio: il punto sul Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'argomento mercato è sempre di grande attualità in casa Parma, sebbene i 28 punti in classifica rendano i crociati molto sereni per l'obiettivo stagionale, la salvezza. C'è però da costruire le fondamenta della squadra 2019/20, che forzatamente non avrà tanti dei protagonisti di quest'anno, a partire da Inglese. Ecco perché in questo momento i ducali sono a caccia di un centravanti in primis, ma anche di qualche arrivo a titolo definitivo che possa aiutare D'Aversa a fare a meno dei tanti prestiti che a giugno lasceranno Collecchio.

IN ENTRATA - Attenzioni ancora focalizzate su Omar El Kaddouri, un pallino del direttore sportivo, che oggi ha ribadito la sua voglia di lasciare la Grecia per tornare in Italia al patron del PAOK Salonicco. Sono ore decisive per l'arrivo del marocchino, mentre in difesa si continua a lavorare su Jacopo Sala e in attacco su Mariusz Stepinski, anche se le pretese del Chievo in questo momento allontanano il polacco. Alessandro Matri è un nome sempreverde, anche se al momento il Sassuolo non sembra volersene privare, a maggior ragione dopo il ventilato addio di Boateng.

IN USCITA - La mancata convocazione di Amato Ciciretti rivela l'imminente addio del fantasista scuola Roma: deludente il suo apporto nel girone di andata, per lui possibile trasferimento in Serie B, dove le richieste non gli mancano. Gianni Munari ha una proposta dal Brescia, su Fabio Ceravolo ci sono diverse squadre di Serie B ma il Parma per cederlo chiede cifre importanti, mentre Emanuele Calaiò deve solo scegliere la sua prossima destinazione. Yves Baraye va verso Salerno, da capire anche chi partirà a centrocampo: Jacopo Dezi ha tante richieste, ma in questo momento sembra essere Alessandro Deiola il più vicino all'addio, col Cagliari che spinge per riaverlo.