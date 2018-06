Ore febbrili: asse Parma-Samp e Juve su Cancelo

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata densa di appuntamenti e di sviluppi per un calciomercato in via di decollo. Soprattutto il Parma con un’asse presumibilmente florido con la Sampdoria. I gialloblu sono infatti largamente favoriti nella corsa che avrebbe Emiliano Viviano come premio: l’estremo difensore dei blucerchiati chiuderà la sua esperienza a Genova e assieme al compagno di squadra Matias Silvestre potrebbe andare a rafforzare la retroguardia emiliana in vista della prossima stagione. Ultimata anche la telenovela Cristante, contraddistinta dall’approdo del centrocampista giallorosso nella capitale, con il conseguente maxi esborso del club diretto da Monchi che potrebbe fare da preludio ad una partenza di livello in mezzo al campo: Strootman, Nainggolan e Pellegrini gli indiziati da seguire con particolare attenzione. Per la Juventus è sempre aperta la caccia all’esterno arretrato, con Darmian che rimane un candidato credibile e favorito rispetto ad una concorrenza da tenere monitorata come nel caso di Joao Cancelo, per il quale i bianconeri potrebbero sfruttare la corsia preferenziale con l’attuale ds del Valencia Longoria. In casa Lazio, oltre a Milinkovic Savic, attenzione a Felipe Anderson, i cui contatti con il West Hai stanno entrando nel vivo e potrebbero portare presto ad un’offerta concreta.