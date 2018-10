Organizzazione e condizione fisica: Ventura indica la strada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Per sperare di creare qualcosa di positivo c'è bisogno di organizzazione e condizione. Quest'ultima è nettamente migliorata, mentre l'organizzazione non si cambia in mezzora. La società ha bisogno di ripartire dalle fondamenta".

Gian Piero Ventura, nonostante la seconda sconfitta in due partite, può sorridere per la reazione mostrata dal suo Chievo nella ripresa, ma rifila una involontaria stilettata al suo predecessore, individuando le due cause principali dell'attuale posizione in classifica della formazione scaligera. Da una parte una condizione fisica non ancora ottimale, seppur in crescita, di gran parte degli elementi a disposizione, dall'altra una struttura di gioco non all'altezza della categoria. Non bastano, evidentemente, i gol di Stepinski e le giocate di Giaccherini e Birsa per salvarsi. Al Chievo serve maggiore freschezza e qualità a centrocampo, il reparto apparso più in difficoltà in questo travagliato inizio di stagione. Il cambio di modulo, con il passaggio al 3-4-1-2, ha dato risposte in parte positive, soprattutto quando è entrato lo sloveno. Buona anche la prova degli esterni: Jaroszynski e Depaoli sono cresciuti col trascorrere dei minuti, mostrando di avere gamba e piede per destreggiarsi al meglio anche come esterni alti. Le indicazioni positive ci sono state, ora starà all'ex CT azzurro cercare di mettere insieme i cocci.