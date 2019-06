Origi e Lucas, destini incrociati: eroi in semifinale, in panchina stasera

© foto di Imago/Image Sport

Non è bastato trascinare le rispettive squadre all'ultimo atto della Champions League per meritarsi un posto tra i titolari che scenderanno in campo tra poco al Wanda Metrpolitano di Madrid. Divock Origi e Lucas Moura, protagonisti assoluti nelle sfide di ritorno delle semifinali contro Barcellona e Ajax, partiranno dalla panchina: Klopp e Pochettino hanno preferito agli eroi di due notti indimenticabili la sicurezza dei due centravanti titolari, Roberto Firmino ed Harry Kane. Ma gli uomini della provvidenza potrebbero essere ancora loro, Origi e Lucas. Magari nella ripresa, ai supplementari o ai calci di rigore.