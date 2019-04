Orlando: "Udinese meglio con Okaka. Ranieri? Questione di cuore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Orlando - ex giocatore di Milan, Udinese, Fiorentina e Juventus su tutte - su MC Sport 'Live Show':

Su Milan-Udinese:

"L'unica cosa positiva della stagione dell'Udinese è che ha sempre vinto le partite che doveva vincere. Il pareggio di Lasagna? All'inizio la formazione era molto attenta, poi con l'ingresso di Okaka la squadra friulana ha alzato un pochino il baricentro. Il Milan ha più da perdere oggi, diventerebbe pericoloso non vincere questa sera dopo gli ultimi risultati".

Ti aspettavi un ritorno di Tudor?

"No, credo che nessuno si aspettasse un altro cambio a Udine. È successo all'improvviso".

La Juventus questa sera andrà a Cagliari senza tanti giocatori...

"Si parla più di chi non giocherà questa sera rispetto a chi scenderà in campo. La Juventus ha dimostrato di essere forte con qualsiasi formazione, ci sono giocatori di qualità sufficienti per vincere la partita. Il campionato non è in discussione, la cosa fondamentale è arrivare al doppio confronto con l'Ajax nella migliore condizione".

Su Ranieri alla Roma:

"Penso abbia accettato per una questione di cuore. Forse neanche lui sapeva a cosa sarebbe andato incontro".

Sta nascendo una bella Nazionale?

"Sono d'accordo. Mi sembra di rivedere l'entusiasmo che era riuscito a riportare Conte. Molti meriti vanno al 'Mancio', che si fa volere bene. Difficile dire se si aprirà un ciclo, ma ci sono le basi per divertirsi e fare appassionare di nuovo i tifosi alla maglia azzurra. Gli ultimi anni sono stati molto difficili".