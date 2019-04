© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Corrado Orrico, ex allenatore anche dell'Inter, è intervenuto a Radio Crc per affrontare la questione Icardi, prendendo le difese dell’attaccante argentino e puntando il dito contro Beppe Marotta: "Mi chiedo perché abbiano tolto la fascia di capitano ad un campione come Icardi. Fossi in lui, non mi sarei più presentato agli allenamenti. Non sono affari miei, ma sono altre le situazioni da punire. Marotta ci deve andare molto piano, ha imparato molto alla Juventus. Wanda Nara è un manager. Icardi è una persona per bene, adesso è un bersaglio facile".