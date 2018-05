Orsato: "I miei figlio sono agitati, non voglio che si preoccupino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Verona oggi in edicola ha intercettato Daniele Orsato, arbitro che sabato sera a San Siro s'è reso protagonista con un arbitraggio errato in occasione di Inter-Juventus: "I miei figli sono agitati e non voglio che si preoccupino Preoccupazione? Telefoni alla federazione e chieda, io di mio non dichiaro niente".