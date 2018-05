Orsato, secondo turno di stop dopo Inter-Juve. Sabato arbitrerà in Qatar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo turno di stop per Daniele Orsato, arbitro al centro delle polemiche dopo Inter-Juventus. Dopo quel match, il designatore Rizzoli non l'ha ancora richiamato per partite di Serie A, ma questo fine settimana il direttore di gara della sezione di Schio non resterà fermo. Orsato andrà infatti a dirigere una gara della Qatar Super League. Di seguito il comunicato dell'AIA.

"Continua la collaborazione tra l’AIA e la Federazione calcistica del Qatar: Daniele Orsato, infatti, è stato chiamato a dirigere di una gara della Qatar Super League, in programma a Doha sabato 12 maggio".