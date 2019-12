Orsolini da applausi. Bologna corsaro con i gol dell’esterno: i voti di TMW

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Skorupski 6 - Inoperoso per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Attento in uscita, mentre non può niente sulle due reti del Lecce che riaprono la sfida.

Mbaye 6 - Ordinato sia in fase di copertura che nelle sortite offensive. Fa il suo compito senza strafare e senza sbavature.

Bani 6,5 - Tiene a bada Babacar e Falco nel primo tempo. Cerca di rendersi pericoloso in zona offensiva e sugli sviluppi di un calcio d'angolo va vicino al gol a inizio ripresa.

Tomiyasu 6,5 - Non ha molto da fare nella prima parte della gara, con il Lecce quasi mai pericoloso in attacco. Nel secondo tempo ordinaria amministrazione e sui gol degli avversari non c'entra niente.

Denswil 5,5 - Buona fase difensiva e interessanti sortite offensive. Perde però Babacar in occasione dell'1-3, forse troppo rilassato come anche il resto dei suoi compagni.

Poli 6 - Nel primo tempo va vicino al gol in due occasioni: nella prima calcia male da ottima posizione, nella seconda è Gabriel a dirgli di no. Buon dinamismo in mezzo al campo per l'ex Inter e Milan. (Dal 76' Schouten sv).

Medel 6 - Mette la solita sostanza in mezzo al campo. Ammonito sul finire del primo tempo per un battibecco e qualche spintone con Tachtsidis, tanto che anche Mihajlovic lo richiama in modo veemente. Per il resto svolge il suo compito al meglio.

Soriano 7 - Rientra in campo dopo un periodo ai box e festeggia subito con la rete dello 0-2 nel secondo tempo. Tanta qualità per l'ex Villarreal che spera di essersi lasciato alle spalle il momento no. (Dall'86' Svanberg sv).

Orsolini 7,5 - Una vera e propria spina nel fianco per la difesa del Lecce. Suo il gol che sblocca la gara a pochi secondi dalla fine del primo tempo, sua anche la rete dello 0-3: vero mattatore della sfida.

Palacio 6,5 - Sempre prezioso a gestire la palla, pericoloso in almeno un paio di occasioni nel primo tempo, prima di servire l'assist a Soriano nella ripresa per il momentaneo 0-2. (Dal 92' Santander sv).

Sansone 6,5 - Prezioso l'assist per Orsolini allo scadere del primo tempo. Per il resto si limita a qualche accelerazione che mette in crisi la difesa del Lecce per tutti i 90'.