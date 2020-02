Orsolini decisivo. Bani difensore goleador. I voti di TMW

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Skorupski 6 - Non molto impegnato nel primo tempo, è comunque attento quando la palla arriva dalle sue parti. Nelle ripresa il copione non cambia.

Mbaye 5,5 - Nel primo tempo prima regala il rigore al Brescia, poi si fa perdonare con l'assist per Orsolini. Per il resto prova ad attaccare con continuità, senza però incidere come vorrebbe. (Dall'81' Santander sv).

Bani 7 - Attento sulle palle alte, con Ayè non va praticamente mai in difficoltà. All'89' trova il suo quarto gol in campionato che regala la vittoria alla sua squadra. Davvero un difensore goleador.

Danilo 6 - Stesso discorso fatto per il suo compagno di reparto, non soffre molto l'attacco del Brescia. Pomeriggio tutto sommato tranquillo al centro della difesa.

Denswil 6,5 - Torregrossa agisce molto spesso dalle sue parti ed è certamente il peggior cliente da affrontare nel pomeriggio del Dall'Ara. Ne esce senza errori e disattenzioni e nel finale prova a dare la scossa.

Poli 6,5 - Sempre nel vivo della manovra, tocca tanti palloni e corre moltissimo. Al 70' serve un bell'assist a Soriano ma il suo compagno non riesce a trasformarlo in gol.

Schouten 6,5 - Ottima prestazione nel primo tempo per il centrocampista che dopo pochi minuti ha sfiorato anche il gol.

Soriano 6,5 - Buona prova del centrocampista che fa da raccordo tra la linea mediana e l'attacco. Prova anche a rendersi pericoloso con assist per i suoi compagni e al 70' sfiora il gol con un colpo di testa.

Sansone sv - Costretto ad abbandonare il campo per infortunio dopo poco più di dieci minuti. (Dall'11' Barrow 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol in due occasioni, nella ripresa è invece Joronen a dirgli di no).

Palacio 5 - Due errori clamorosi nel primo tempo, con Joronen bravo a togliergli il pallone dai piedi in uscita nella prima occasione e l'argentino che ha poi fallito il tiro da pochi passi dal portiere finlandese a una manciata di secondi dall'intervallo. Nella ripresa non migliora: non certo la sua miglior prestazione.

Orsolini 7 - Splendido il gol con cui trova l'1-1. Bellissima la sua girata che sorprende Joronen. Della sua corsia partono le azioni più interessanti del Bologna, fino al momento della sua uscita dal campo. (Dal 71' Skov Olsen 6 - Dà freschezza al reparto, seppur senza essere troppo pericoloso).