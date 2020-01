Orsolini decisivo nel finale. Bene Skorupski: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna-Fiorentina 1-1

Skorupski 6,5 - Non può nulla sul jolly pescato da Benassi nel primo tempo. Poi, alza la saracinesca e ferma le poche conclusioni gigliate. Bravissimo prima su Lirola, poi su Chiesa.

Tomiyasu 6 - Il giapponese va in difficoltà quando viene sfidato nell'uno contro uno dagli esterni viola.

Danilo 6 - Gara attenta in difesa, guida il reparto con tutta la sua esperienza.

Bani 5,5 - Qualche fallo di troppo, rischia tantissimo su Castrovilli nella ripresa regalando alla Fiorentina un calcio di punizione da ottima posizione.

Denswil 5,5 - Dalla sua parte la Fiorentina attacca con costanza grazie all'ottima prova di Lirola. L'olandese soffre le sgroppate dell'ex Sassuolo, che spesso e volentieri riesce a sfondare dalla sua parte. (Dal 76' Skov Olsen S.V)

Poli 6 - Solito dinamismo in mezzo al campo per il centrocampista rossoblù. Rispetto alle ultime uscite è più lontano dalla porta avversaria, limitandosi, con buoni risultati, alla copertura. (Dal 59' Santander 5,5 - Porta fisicità in attacco, ma non basta. Non crea particolari problemi alla difesa gigliata.)

Medel 5,5 - Solita grinta in mezzo al campo, ma questa volta è decisamente troppo nervoso. (Dall'83' Svanberg S.V)

Soriano 5,5 - Spostato inizialmente sulla mediana, il centrocampista del Bologna perde i suoi riferimenti e fatica più del dovuto.

Orsolini 7 - Un gol capolavoro allo scadere regala al Bologna il meritato pareggio. Una bellissima punizione da posizione defilata che evita un ko che sarebbe stato decisamente immeritato.

Palacio 6 - Il solito trascinatore del Bologna. Nonostante l'età corre e lotta per tutta la partita. Un esempio.

Sansone 5,5 - Ha almeno due buone palle gol, ma in entrambe le occasioni spara addosso al portiere viola.