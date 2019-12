Orsolini, due gol per Mancini: Bologna se lo gode e lui vede l'azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Orsolini è stato il protagonista assoluto della sfida tra Lecce e Bologna al Via del Mare. Due gol e tante giocate da giocatore vero per l'esterno classe 1997 che sta continuando il suo processo di crescita settimana dopo settimana. Viene da solo il pensiero a Euro 2020: il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha praticamente già fatto le sue scelte, come annunciato anche alcune settimane fa dallo stesso allenatore, ma manca ancora tanto all'inizio della manifestazione continentale e alcuni giocatori possono ancora sperare. Difficile far cambiare idea al ct ma non certo impossibile, visto che dovrà comunque tenere conto anche del girone di ritorno della nostra Serie A e dello stato di forma, fisica e mentale dei calciatori. Orsolini spera e solo attraverso prestazioni come quella di oggi potrà far tentennare lo stesso Mancini.

I posti in attacco sono pochi, la concorrenza è tanta, ma con Stephan El Shaarawy in Cina, in un campionato non certo competitivo come quelli europei e con un Federico Chiesa che quest'anno sembra essersi involuto, i gol e le giocate come quelle fatte vedere contro il Lecce sono un ottimo biglietto da visita. Mancano 21 partite al termine della stagione, i gol segnati in campionato da Orsolini sono 4, ma se continuando a crescere l'esterno dovesse arrivare in doppia cifra sarebbe lecito per lui sperare nella chiamata. Soltanto il campo potrà parlare e far cambiare idea al commissario tecnico azzurro.