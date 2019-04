© foto di Federico Gaetano

Venti minuti di fuoco, poi poche idee e troppa lentezza. Il Bologna non sfonda nel primo tempo del Dall'Ara; merito anche di un Chievo organizzato e compatto, che non ha lasciato molti spazi a Palacio e compagni.

Come facilmente prevedibile, è il Bologna a fare la partita e a prendere subito in mano le redini del gioco. La squadra di Mihajlovic sblocca il risultato al 9' grazie a Orsolini, ma il giovane esterno è pescato in posizione di offside all'inizio dell'azione. L'ex Ascoli e Atalanta è il più ispirato e crea diversi grattacapi alla difesa ospite, che non riesce a contrastare efficacemente il tridente offensivo dei felsinei. Palacio è sempre nel vivo della manovra, un punto di riferimento importante per i compagni: al 23' l'argentino si invola verso la porta di Sorrentino, ma il portiere è strepitoso nella respinta con il piede destro. Il Chievo soffre la pressione dei padroni di casa e prova a ripartire in contropiede: Stepinski saggia i riflessi del connazionale Skorupski al 28', poi ci prova anche il classe 2000 Vignato. A una prima mezzora piacevole segue un quarto d'ora finale ricco di interruzioni e di proteste, soprattutto da parte del Bologna: prima Leris rischia il secondo giallo, poi Pairetto esegue un check per verificare l'esistenza di un rigore reclamato dai rossoblù. Col passare dei minuti i ragazzi di Di Carlo prendono le misure agli avversari. Lo 0-0 all'intervallo è inevitabile, sigillato al 44' da un'altra grande parata di Sorrentino su Palacio.