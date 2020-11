Orsolini fa felice il Bologna: Sampdoria rimontata 2-1 a Marassi e tre punti per Mihajlovic

Dopo la sconfitta contro il Napoli prima della sosta il Bologna torna a sorridere. La squadra di Sinisa Mihajlovic conquista i tre punti a Marassi battendo in rimonta la Sampdoria.

Adrien Silva dal 1’ - Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri sorprende schierando Adrien Silva ad infoltire il centrocampo insieme a Ekdal e Thorsby. Per il resto Bereszynski, Yoshida, Colley e Regini a comporre il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero e Candreva e Damsgaard sulle fasce. Risponde Sinisa Mihajlovic con Skorupski in porta, in difesa De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey. A centrocampo spazio a Svanberg e Schouten mentre in attacco Palacio innescato da Orsolini, Soriano e Barrow.

Thorsby segna - Al settimo minuto la Sampdoria sblocca il punteggio con Thorsby, abile a staccare di testa in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Candreva. Al quarto d’ora Quagliarella prova a sorprendere dalla trequarti Skorupski, che era in posizione avanzata ma il pallone termina alto sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte il Bologna sfiora il pareggio: Palacio supera Regini e conclude in diagonale trovando l’opposizione in tuffo di Audero.

Traversa di Orsolini e autogol di Regini - Al 23’ trema la traversa di Audero con Orsolini che effettua un taglio al bacio in area e calcia con potenza. Il pallone impatta sul montante e rimbalza in campo. La frazione di gara prosegue in equilibro con i rossoblu emiliani che alzano il proprio baricentro. Il pareggio arriva sul finire di frazione quando Regini, nel tentativo di liberare sugli sviluppi di un corner, colpisce malamente la sfera insaccando nella porta di Audero.

La ribalta Orsolini - La ripresa si apre con il vantaggio del Bologna: Barrow scende sulla sinistra e disegna una traiettoria perfetta per Orsolini, appostato sul secondo palo. L’attaccante rossoblu prende il tempo a Regini e insacca di testa. La reazione della Sampdoria è immediata. Prima Quagliarella, ben servito da Adrien Silva, calcia a lato da ottima posizione e poi Candreva impegna Skorupski con una conclusione dalla distanza. Al quarto d’ora Regini va al cross dalla sinistra per Quagliarella ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo.

Palacio fallisce il colpo del ko - Al 24’ Barrow si accentra dal versate sinistro ed esplode un destro a giro che si spegne non lontano dalla porta difesa da Audero. Alla mezzora Palacio sfrutta un’amnesia difensiva della Samp per calciare da posizione ravvicinata trovando la pronta risposta di Audero. Nel recupero il Bologna sciupa la palla del match con Palacio che in contropiede centrale il palo. Sulla ribattuta Vignato calcia sul fondo.

