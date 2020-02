© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a tenere banco sull'asse Bologna-Torino la possibilità a favore della Juventus di riacquistare Riccardo Orsolini ad una cifra prefissata. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non si stratta di una vera e propria "recompra" presente nel contratto del giocatore, bensì un accordo sulla parola fra le società. In sintesi la Juve potrà riacquistare Orsolini la prossima estate per circa 26 milioni di euro e con 30 nell'estate del 2021.