© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Bologna in vantaggio al 43' al Via del Mare contro il Lecce. Dopo aver fallito almeno sette palle gol è stato Riccardo Orsolini a sbloccare la partita. Cross basso di Sansone dalla sinistra con Palacio a vuoto con un tentativo con il tacco ma dall'altra parte arriva l'esterno ex Ascoli che non ha potuto sbagliare. Rossoblù meritatamente in vantaggio.