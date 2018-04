Orsolini: "L'anno prossimo voglio essere protagonista a Bologna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna arrivato in prestito dalla Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Immaginavo che il primo anno in A non sarebbe stato semplice: rispetto alla B c'è molta differenza a livello di ritmo. Questi mesi mi sono serviti, nel prossimo campionato farò di tutto per essere protagonista. Con quale maglia? Quella del Bologna, sono in prestito fino al 2019. I miei modelli sono Douglas Costa e Suso".