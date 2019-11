Orsolini non basta, Palacio lotta. Difesa disastrosa: i voti di TMW

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Skorupski 5,5 - L'intervento sulla botta ravvicinata di Locatelli è da applausi. Sul primo gol di Caputo potrebbe fare qualcosa di più, anche se la conclusione dell'ex Empoli è molto ravvicinata. Non può nulla sulle altre due reti del Sassuolo.

Mbaye 5 - Sbaglia tutto nella ripresa, prima su Boga, poi su Caputo. Un secondo tempo da dimenticare dopo una prima frazione di gioco tutto sommato positiva.

Danilo 5,5 - Cade nelle finte di Caputo in occasione del terzo gol del Sassuolo.

Bani 5,5 - Gara dai due volti: quando sale in area avversaria in occasione dei corner, è sempre pericoloso. In difesa però sbaglia troppo.

Krejčí 6 - L'unico della linea difensiva del Bologna a salvarsi, soprattutto per quello che ha fatto vedere davanti. Dà il via all'azione che porta al gol di Orsolini.

Poli 5,5 - Sfiora il gol con una bellissima conclusione, parata in maniera splendida da Consigli. È l'unico squillo della gara(Dall'83' Schouten S.V)

Medel 5,5 - Solita grinta in mezzo al campo, ma ci mette troppa irruenza. Prende un giallo evitabile e si rende protagonista di troppi falli inutili. (Dal 60' Dzemaili 5,5 - Entra per portare più geometrie alla manovra del Bologna, ma non riesce nell'intento.

Svanberg 5 - Sbaglia troppo in fase di impostazione. Non riesce a dialogare bene con i compagni di reparto e non aiuta in fase di non possesso.

Orsolini 6,5 - Un gol segnato, un gol annullato. Tante conclusioni nel corso dei 90 minuti. Insieme a Palacio lotta fino alla fine.

Palacio 6 - Nonostante l'età corre e lotta per 95 minuti. Non sarà più il goleador del passato, ma un giocatore del genere farebbe comodo ancora a qualsiasi squadra.

Skov Olsen 5 - Complice il leggero infortunio di Sansone, parte titolare le terzetto alle spalle di Palacio. Un'occasione sprecata: il giovane danese non entra mai nel vivo del gioco e anche quando ha il pallone tra i piedi, sbaglia sempre la soluzione. Giornata decisamente no. (Dal 54' Sansone 5 - Spreca una colossale occasione per pareggiare i conti quando ancora il punteggio era di 1-0 in favore del Sassuolo. )