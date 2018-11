Orsolini, parla l'agente: "Bologna, ha bisogno di spazio per crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini vuole più spazio. Lo ha detto, nel corso di una intervista a 'Il Resto del Carlino', il suo procuratore Donato Di Campli: "Riccardo qui si trova benissimo, tutti gli vogliono bene. Ma a lui occorre continuità: da capire se club e Inzaghi credono in lui. Nessuno vuole andare via da Bologna, ma dobbiamo capire fino a che punto società e allenatore credono in un ragazzo che ha bisogno di spazio per crescere”.