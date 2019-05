Riccardo Orsolini porta in vantaggio il Bologna: l'esterno felsineo converge in area di rigore, si libera della marcatura di Iacoponi e Dimarco e col piede mancino insacca sul secondo palo, superando anche chi stasera sembrava insuperabile, il portiere Sepe. Bologna in vantaggio al Dall'Ara nel posticipo/derby contro il Parma al 50'.

Segui la diretta scritta della sfida tra Bologna e Parma su TMW!