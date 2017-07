Osasuna, Braulio svela: "L'offerta del Torino per Berenguer era la migliore"

Il direttore sportivo dell'Osasuna Braulio Vazquez ha svelato in conferenza stampa il motivo della cessione di Alex Berenguer al Torino, anziché al Napoli: "Abbiamo cercato di ottenere il meglio per il nostro club. L'offerta del Torino era la più conveniente per noi a livello economico, per questo l'abbiamo accettata".