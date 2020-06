Osimhen ha comunicato al Lille di volere il Napoli: ora lo scoglio è il prezzo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen avrebbe già comunicato ai dirigenti del Lille di essere molto attratto dall'ipotesi di proseguire la propria carriera al Napoli, club che da tempo ha palesato il proprio interesse per il gioiellino nigeriano. Il problema è che De Laurentiis sarebbe pronto a investire poco più della metà dei 55 milioni richiesti dai francesi per lasciarlo partire. Per questo resiste anche l'alternativa Azmoun, che però resta decisamente in secondo piano rispetto al primo nome sulla lista.