Osimhen: "Napoli è un sogno. La Juventus? Peccato, eravamo carichi per la partita"

vedi letture

"Per prima cosa, avevo un po’'paura di venire in Italia, non a Napoli in particolare, ma ho parlato prima con il mister e poi con il presidente. Prima ancora di firmare i tifosi mi hanno dimostrato moltissimo amore, quando sono arrivato ho visto ciò che mi dicevano riguardo la città, è fantastica. Così è stato semplice per me prendere questa decisione". Lo ha detto Victor Osimhen parlando della scelta di venire a Napoli ai microfoni di 'TLN': "Per me è un sogno che diventa realtà perché lo vedevo giocare e giocare per Gattuso è un grande stimolo. Posso crescere non solo come giocatore ma anche come uomo e sono sicuro che migliorerò", ha aggiunto. "Juve-Napoli? Non lo so, ma c'è la situazione del Covid, è la ragione per cui non siamo riusciti a viaggiare. Eravamo carichi per la partita, siamo stati bloccati per le regole del Covid. E' sta una decisione un po' sleale quella presa dopo".