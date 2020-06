Osimhen o Azmoun? La scelta del Napoli dipende da Milik: il rinnovo è ancora bloccato

vedi letture

Il cerchio del mercato del Napoli si stringe: Osimhen il primo profilo individuato per l'attacco, il 21enne nigeriano del Lilla. L'altro nome è Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Due situazioni monitorate da tempo - sottolinea Il Mattino - ma comunque strettamente collegate ai movimenti in uscita e in maniera particolare a quello che sarà il futuro di Milik.

Il dubbio Milik - Il primo passaggio, infatti, sarà definire la posizione del centravanti polacco che è in scadenza di contratto 2021, cioè tra un anno: la trattativa per il rinnovo è bloccata da tempo con le parti distanti. Ci saranno altri confronti tra il direttore sportivo Giuntoli e l'entourage di Arek per riprendere il discorso e comunque al termine di questa stagione sarà tracciato un quadro preciso: se Milik non rinnoverà finirà sul mercato.