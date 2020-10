Osimhen si racconta: "3 anni fa mai avrei pensato di poter arrivare a Napoli. Nulla è impossibile"

Lunga intervista ai canali ufficiali del Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante, tra i protagonisti dell'avvio di campionato degli azzurri, ha parlato a 360° tra campo e vita privata: "Per me essere qui è un sogno che diventa realtà. Se qualcuno mi avesse detto tre anni fa che avrei giocato in una delle squadre più importanti al mondo non ci avrei creduto. Ho trascorso momenti difficili al Wolfsburg, sono stato rifiutato da due squadre belghe e poi sono stato reclutato dallo Charleroi. La mia vita era parecchio stressante all'epoca. Circa tre anni fa. Se qualcuno mi avesse detto che avrei firmato per il Napoli avrei risposto che sarebbe stato impossibile. Ora credo che nulla sia impossibile. Ho continuato a lavorare e fare le mie cose e ora sono qui. E' un sogno che si avvera e sono grato per questo".